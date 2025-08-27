Mann (56) verscheucht spielende Kinder mit Schreckschuss-Revolver

Ein fröhlicher Ferientag wurde in Leoben für eine Gruppe von Kindern zu einem Erlebnis, das sie nicht so schnell vergessen werden. Denn als sie am Dienstagnachmittag in der obersteirischen Stadt spielten, sollen sie von einem Mann von einem Fenster aus mit einer Waffe bedroht worden sein.

Die Kinder hatten daraufhin sofort Alarm geschlagen und die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte nahmen den 56-jährigen Mann vorläufig fest und stellten ihn zur Rede, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Der Mann hätte zuerst die Drohungen geleugnet und den Vorfall bestritten. Später habe er den Beamten aber gestanden, dass er sich vom Lärm der spielenden Kinder gestört gefühlt und deshalb die Drohungen ausgestoßen hätte.