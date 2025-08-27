Steiermark

Mann (56) verscheucht spielende Kinder mit Schreckschuss-Revolver

POLIZEI BLAULICHT auf dem Dach eines Polizeiautos
56-Jähriger stritt die Tat zuerst ab, Polizei stellte Schreckschusswaffe sicher.
27.08.25, 08:51
Ein fröhlicher Ferientag wurde in Leoben für eine Gruppe von Kindern zu einem Erlebnis, das sie nicht so schnell vergessen werden. Denn als sie am Dienstagnachmittag in der obersteirischen Stadt spielten, sollen sie von einem Mann von einem Fenster aus mit einer Waffe bedroht worden sein.

Die Kinder hatten daraufhin sofort Alarm geschlagen und die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte nahmen den 56-jährigen Mann vorläufig fest und stellten ihn zur Rede, heißt es in einer Aussendung der Polizei. 

Der Mann hätte zuerst die Drohungen geleugnet und den Vorfall bestritten. Später habe er den Beamten aber gestanden, dass er sich vom Lärm der spielenden Kinder gestört gefühlt und deshalb die Drohungen ausgestoßen hätte.

Wie die Polizei bei der Durchsuchung der Wohnung feststellen konnte, hatte es sich bei der Waffe, mit der der Mann die Kinder bedroht hatte, "nur" um einen Schreckschuss-Revolver gehandelt. Dieser wurde sichergestellt. 

