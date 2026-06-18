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Steiermark

Schweinetransporter kippte in der Steiermark um - mehrere tote Tiere

Ein Anhänger mit 187 Tieren kippte über eine Böschung auf der Pyhrnautobahn.
18.06.2026, 11:56

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein Lastwagen samt Anhänger - beladen mit 187 Schweinen - ist Donnerstagfrüh nahe Rottenmann auf der Pyhrnautobahn (A9) über eine Böschung gekippt.

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Lenker unverletzt

Der 24-jährige Lenker aus dem Bezirk Gmunden in Oberösterreich dürfte kurz am Steuer eingenickt sein. Er blieb unverletzt, aber mehrere Tiere verendeten bei dem Unfall, so die Polizei. 

Die Feuerwehren Rottenmann, Selzthal und Ardning waren im Einsatz, um überlebende Schweine teilweise einzufangen und zu versorgen.

Agenturen  | 

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