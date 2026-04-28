Schon 70 Hektar betroffen: Waldbrand nördlich von Graz breitet sich aus

Der Waldbrand nördlich von Graz bei Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) hat sich auf rund 70 Hektar ausgeweitet. Am Dienstag waren laut Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrkommando fünf Hubschrauber im Einsatz. Am Boden kämpften am vierten Tag des Brandes rund 315 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Diese wurden aus mehreren Bezirken der Steiermark zusammengezogen und werden regelmäßig von ausgeruhten Mannschaften abgelöst. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

Der Brand war am Samstag von einer Wanderin bemerkt worden, die auch gleich Alarm schlug. Noch bevor die ersten Feuerwehren eintrafen, breiteten sich die Flammen wegen des Windes rasch aus. Am Samstag waren 140 Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber im Einsatz. Der Löscheinsatz gestaltete sich wegen des unzugänglichen Geländes schwierig. Am Sonntag waren bereits rund 400 Helfer am Einsatzort, denn der Brand hatte sich auf knapp 50 Hektar ausgebreitet. Seit Montag standen rund 250 Helfer im Einsatz. Verletzte gab es bisher keine.