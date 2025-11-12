Sanitäter bei Perchtenlauf in der Steiermark mit Böller beworfen

Nach einem Böllerwurf auf Sanitäter bei einem Perchtenlauf vergangenen Samstagabend in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) ist ein Verdächtiger ausgeforscht worden.

Der 27-Jährige soll drei Rettungskräfte beschossen haben, die gerade in einer Parkanlage eine Person mit gesundheitlichen Problemen versorgten. Verletzt wurde niemand. Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung zeigte sich uneinsichtig und wird angezeigt, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 27-Jähriger ausgeforscht, der nach Polizeiangaben selbst Mitglied einer Perchtengruppe ist. Er habe seinen Unmut über das - aus seiner Sicht - nicht vorhandene Verständnis für Brauchtum geäußert, hieß es. Wollte seine Gruppe "anheizen" In einer Befragung gab er an, lediglich einen Schweizer Kracher geworfen zu haben, um seine Perchtengruppe für den bevorstehenden Lauf "anzuheizen". Der Mann wird nach dem Pyrotechnikgesetz an die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt.