Steiermark

Rinder flüchteten aus brennendem Stall in der Oststeiermark

Vollbrand zerstörte Wirtschaftsgebäude in Fürstenfeld - Zwei Rinder verendet.
21.03.2026, 10:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-223654956

Bei einem Vollbrand eines Wirtschaftsgebäudes in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sind in der Nacht auf Samstag zwei Rinder verendet, zahlreiche weitere sind entkommen, teilte die Landespolizei Steiermark mit. Die Löscharbeiten dauerten Samstagfrüh noch an, rund 180 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die entkommenen rund 30 Angus-Rinder konnten laut der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeld mittlerweile wieder eingefangen und auf die Weide gebracht werden.

Spritpreise um weitere 10 Cent gestiegen: Diesel erstmals über 2 Euro

Der Brand in dem Stall in der Oststeiermark war gegen 2.00 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehrkräfte öffneten die Stalltüren, um die Rinder zu retten. Diese flüchteten in einen angrenzenden Wald, zwei Rinder konnten jedoch den Stall nicht mehr rechtzeitig verlassen und verendeten.

Die Einsatzkräfte bemühten sich, den Brand zu löschen und die Kühe wieder einzufangen. Das Gebäude brannte nieder, am Samstagvormittag liefen noch die Nachlöscharbeiten. Die Brandursache und die Schadenshöhe standen noch nicht fest.

Steiermark
Agenturen, paw  | 

Kommentare