Mediziner soll Frau ohne ihr Wissen befruchtet haben: Ermittlungen eingestellt

Wie Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz gegenüber der APA sagte, habe sich der Anfangsverdacht, wonach es weitere Geschädigte geben könnte, nicht erhärtet. Trotz des Aufrufs der Vorarlberger Familie hätten sich keine weiteren möglichen Opfer gemeldet .

Gegen einen früheren steirischen Reproduktionsmediziner, der in den 1990er-Jahren bei einem Vorarlberger Ehepaar ohne dessen Wissen Fremdsperma für eine Insemination verwendet haben soll, sind keine Ermittlungen eingeleitet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Kleinen Zeitung bestätigte, seien die vorliegenden Fälle - selbst wenn strafrechtliches Verhalten vorliegen würde - verjährt.

Die Vorarlberger Familie mit drei Töchtern hatte den Reproduktionsmediziner verklagt, weil dieser der Mutter ohne deren Wissen Fremdsamen injiziert haben soll. Auch der leibliche Vater soll nichts von der Verwendung seines Samens gewusst haben. Das türkischstämmige Ehepaar habe sich 1992 erstmalig an den Arzt gewandt. Aufgrund von Sprachbarrieren habe es Verständigungsprobleme gegeben, beide hätten nicht gewusst, wie eine solche Behandlung ablaufe, eine Aufklärung habe nicht stattgefunden, sagte die Tiroler Anwältin Lisa Holzmann im Juni gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

14 Behandlungen mit Fremdsamen

„Dabei ging die Mutter stets davon aus, dass sie bei der Spritze nur ein Medikament zur Fruchtbarkeitssteigerung erhält und eine Befruchtung dann auf natürlichem Weg erfolgen würde“, wurde die Anwältin zitiert. „Doch bei jeder der insgesamt 14 Behandlungen wurde die Frau mit Fremdsamen inseminiert. Durch dieses Vorgehen sind die drei Töchter gezeugt worden.“

Für die Sitzungen flossen demnach insgesamt 84.000 Schilling (6.104,52 Euro), eine Rechnung habe die Familie nie erhalten. Ins Rollen kam das Ganze, weil eine der drei Töchter, eine Ärztin, ihrem Gefühl nachging „nicht ganz in die Familie hineinzupassen“, darum einen DNA-Test machte und dabei herauskam, dass der Mann, den sie als Vater kennt, nicht ihr leiblicher Vater ist.

Erzeuger unbekannt

Weitere DNA-Untersuchungen ergaben, dass auch ihre Schwestern offenbar nicht von ihm abstammen. Ihre Erzeuger sind unbekannt. Über Nachforschungen in Gen-Datenbanken stieß die Ärztin schließlich auf den Mann, der genetisch ihr Vater ist. Dieser hatte aber offenbar keine Ahnung, dass sie seine Tochter ist.