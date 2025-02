Alle 35 Sekunden kommt ein künstlich gezeugtes Baby auf die Welt

Seit der Geburt des ersten mittels künstlicher Befruchtung gezeugten Kindes im Jahr 1978 in Großbritannien wurden laut einer aktuellen Erhebung des Internationalen Committees für das Monitoring Assistierter Reproduktionsmedizinischer Technologien (ICMART) in den ersten 40 Jahren bis zu 13 Millionen Kinder mit medizinischer Hilfe gezeugt.

"Alle 35 Sekunden kommt laut Berechnungen der Studie ein Kind mittels IVF auf die Welt", freut sich der Wiener Reproduktionsmediziner Michael Feichtinger vom Wunschbaby Institut in einer Aussendung. Mehr als 100 Länder weltweit bieten mittlerweile künstliche Befruchtungen an. Die überwiegende Anzahl an Kindern wurde jedoch mit mehr als vier Millionen Geburten in Europa gezeugt.