Offene Terrassentür: Trio wollte Grazer "spontan" ausrauben

Drei junge Männer haben Montagfrüh einen Grazer in dessen Wohnung überfallen, weil die Terrassentür offengestanden ist. Die Täter misshandelten ihn und nahmen dann Wertgegenstände und Bargeld mit. Die alarmierte Polizei konnte die Räuber rasch festnehmen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Die drei waren im Bezirk Gries über die Dachterrasse des Mannes (21) in die Wohnung gelangt. Sie forderten von ihm die Begleichung angeblicher Schulden. Geschlagen und gewürgt Als er sagte, dass er bei niemandem Schulden hätte, attackierten ihn zwei Männer mit Schlägen, Ohrfeigen und Würgen. Währenddessen durchsuchte der dritte die Wohnung. Dabei erbeuteten sie Parfum, Kleidung, Zigaretten, eine Geldbörse, mehrere hochpreisige Uhren sowie das Mobiltelefon des Opfers. Anschließend flüchteten sie.