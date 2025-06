16-Jähriger in Graz überfallen: Drei Festnahmen

Nach einem nächtlichen Raubüberfall auf einen 16-Jährigen am 23. April in Graz sind nunmehr drei tatverdächtige Jugendliche festgenommen worden. Sie sollen den jungen, alkoholisierten Mann im Nahbereich eines Lokals zu Boden gerissen und ihm seine Geldbörse geraubt haben. Die beiden 16-Jährigen sowie ein 14-Jähriger waren teils geständig, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.