Das schildert die Betroffene gegenüber Puls 24: "Wenn einem so was passiert, ist man nicht stolz drauf, man möchte eigentlich nicht drüber reden. Ich habe mich zutiefst geschämt für das, was mir passiert ist", erläutert das Opfer die Beweggründe, nun damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

"Ich finde es wichtig, dass man drüber redet, deshalb sitze ich da. Es sollten sich die anderen schämen", betont die Moderatorin.

"Er muss belastet werden"

Sie fordert eine Bestrafung des mutmaßlichen Täters: Ich hoffe, dass sich so viele wie möglich melden, denen er wehgetan hat. Wenn es andere gab. Er muss belastet werden."