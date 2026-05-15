Prestigeträchtiger Preis: Erfolg für Ausstellung im Schloss Eggenberg

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Die Ausstellungstüren in Schloss Eggenberg in Graz sind zwar seit Herbst 2025 geschlossen, aber die nun erfolgte Auszeichnung ist hochkarätig: "Ambition & Illusion" gewann den internationalen "Museums + Heritage Award" in der Kategorie "Beste internationale Ausstellung". Unter den letzten fünf der Shortlist waren Schauen in China, Neuseeland, Litauen und Ägypten. Die Auszeichnung fand zur Wochenmitte in London statt, so das Universalmuseum Joanneum (UMJ) am Donnerstag.

Mit der Auszeichnung setzte sich Schloss Eggenberg im internationalen Spitzenfeld durch und wurde als herausragendes Beispiel für innovative Ausstellungsgestaltung, zeitgemäße Vermittlung und ein außergewöhnliches Besuchserlebnis gewürdigt, hieß es in einer Aussendung. Fast 100.000 Besucherinnen und Besucher Die Ausstellung in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg war das Herzstück der Steiermark Schau 2025 und wurde anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums von Schloss Eggenberg umgesetzt. Mit einer Kombination aus historischem Ambiente, internationalen Leihgaben und multimedialen Vermittlungsformaten begeisterte das Projekt fast 100.000 Besucher. Die Jury der "Museums + Heritage Awards" würdigte insbesondere die gelungene Verbindung von originalen Objekten und innovativen Präsentationsformen.