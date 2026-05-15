Prestigeträchtiger Preis: Erfolg für Ausstellung im Schloss Eggenberg
Zusammenfassung
- Die Ausstellung "Ambition & Illusion" im Schloss Eggenberg gewann den internationalen "Museums + Heritage Award" als beste internationale Ausstellung.
- Die Jury hob die innovative Gestaltung, zeitgemäße Vermittlung und das außergewöhnliche Besuchserlebnis hervor; fast 100.000 Besucher wurden gezählt.
- Der Preis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen der Museumsbranche und würdigt jährlich herausragende Projekte weltweit.
Die Ausstellungstüren in Schloss Eggenberg in Graz sind zwar seit Herbst 2025 geschlossen, aber die nun erfolgte Auszeichnung ist hochkarätig: "Ambition & Illusion" gewann den internationalen "Museums + Heritage Award" in der Kategorie "Beste internationale Ausstellung".
Unter den letzten fünf der Shortlist waren Schauen in China, Neuseeland, Litauen und Ägypten. Die Auszeichnung fand zur Wochenmitte in London statt, so das Universalmuseum Joanneum (UMJ) am Donnerstag.
Mit der Auszeichnung setzte sich Schloss Eggenberg im internationalen Spitzenfeld durch und wurde als herausragendes Beispiel für innovative Ausstellungsgestaltung, zeitgemäße Vermittlung und ein außergewöhnliches Besuchserlebnis gewürdigt, hieß es in einer Aussendung.
Fast 100.000 Besucherinnen und Besucher
Die Ausstellung in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg war das Herzstück der Steiermark Schau 2025 und wurde anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums von Schloss Eggenberg umgesetzt. Mit einer Kombination aus historischem Ambiente, internationalen Leihgaben und multimedialen Vermittlungsformaten begeisterte das Projekt fast 100.000 Besucher. Die Jury der "Museums + Heritage Awards" würdigte insbesondere die gelungene Verbindung von originalen Objekten und innovativen Präsentationsformen.
Zusammen mit dem UMJ und "Ambition & Illusion" waren unter den fünf Ausgezeichneten der Shortlist das Atelier Brückner mit der Gestaltung der Tutenchamun-Galerie im Grand Egyptian Museum in Gizeh, Ralph Appelbaum Associates mit dem Design des "Lost Shtetl Museum" im litauischen Šeduva oder auch das Tūhura Otago Museum im neuseeländischen Dunedin mit "Mums Build a Summer Exhibition to Inspire the Next Generation".
Eine der wichtigsten Auszeichnungen
Eine weitere Ausstellung auf der Shortlist war eine länder- und zeitenübergreifende Schau in der chinesischen Zehn-Millionen-Einwohnerstadt Suzhou in der Provinz Jiangsu: "I Am Ashurbanipal: King of Assyria" in Kooperation mit British Museum Collections.
Die "Museums + Heritage Awards" zählen laut UMJ zu den wichtigsten internationalen Auszeichnungen der Museums- und Kulturerbebranche und werden häufig als "Museums-Oscars" bezeichnet. Sie honorieren jährlich herausragende Projekte aus aller Welt, die durch Innovation, Vermittlungsqualität und Besucherorientierung überzeugen.
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