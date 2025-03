Steiermarkschau in Wien: Gemeine Kreaturen werfen Schatten

Die Zeiten stehen kulturpolitisch auf Sturm in der Steiermark, seit Mario Kunasek (FPÖ) Landeshauptmann ist. Denn er fasste gleich einmal den Plan, die Hymne in der Landesverfassung zu verankern. Das „Dachsteinlied“ entstand 1844, als tatsächlich noch die darin erwähnte Sav zur Steiermark gehörte. Seit dem Zerfall der Monarchie ist die Untersteiermark jedoch Teil von Slowenien. Kunasek zeigte sich noch Mitte Jänner uneinsichtig: Die Hymne sei, wie Weiß-Grün und der steirische Panther „ein wichtiges Symbol“ für das Bundesland.

Just mit dem Panther beschäftigt sich Franz Kapfer, 1971 in Kapfenberg geboren, in der Steiermarkschau: Er zeigt in einem der drei Pavillons, die quasi Trabanten darstellen, auf, wie sich das Wappentier im Laufe der Jahrhunderte veränderte: originalgetreu aus Metall ausgeschnitten, die Feuerzungen und die Krallen mit Nagellack bemalt. Wie Schattenfiguren hängen sie an Seilen von der Decke: Die älteste Vorlage stammt aus 1340 – und es gibt unter den 15 Varianten einen Panther aus der NS-Zeit, eingeschrieben in ein massives Hakenkreuz. Als Titel wählte Kapfer „Gemeine Kreatur“.

Auf eine ziemlich kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit (jener der Großeltern) stößt man auch in den erdigen Multimedia-Bildern von Michael Pöllinger, geboren 1992 in Leoben: Zu sehen sind Sensenmänner mit Zipfelmütze, deren Körper sich samt Gliedmaßen zu einer Art Hakenkreuz formen: „Die Sense mäht, das Verborgene entsteht.“ Ob das Kunasek gefällt, der sich für die Pflege des Brauchtums starkmacht? Kurator Günther Holler-Schuster von der Neuen Galerie des Joanneums tritt mit der exzellenten Ausstellung in Konfrontation. Zum Beispiel, weil er eine Arbeit von Milica Tomić, geboren 1960 in Belgrad und Professor für Kunst an der TU Graz, zeigt: eine bildlich ab-strahierte „Refiguration der Eigentumsverhältnisse in der Steiermark“ ab dem „Anschluss“ ans Dritte Reich 1938 (u. a. durch „Arisierung“).