Schwerer Unfall in der Südsteiermark: 19-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw Sonntagabend im Bezirk Leibnitz sind vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Darunter ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg, der laut Angaben des Roten Kreuzes vermutlich lebensbedrohliche Verletzungen davontrug.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der Sulmtal Straße (B74). Die Polizei suchte am Montag nach Zeugen des Unfallgeschehens.