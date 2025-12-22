Schwerer Unfall in der Südsteiermark: 19-Jähriger in Lebensgefahr
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw Sonntagabend im Bezirk Leibnitz sind vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Darunter ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg, der laut Angaben des Roten Kreuzes vermutlich lebensbedrohliche Verletzungen davontrug.
Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der Sulmtal Straße (B74). Die Polizei suchte am Montag nach Zeugen des Unfallgeschehens.
Zu dem Crash war es im Zuge eines Überholvorgangs gekommen. Ein 31-jähriger Pkw-Lenker dürfte laut Polizei einen weißen SUV überholt haben und dann mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 19-Jährigen frontal zusammengestoßen sein. Der SUV-Fahrer fuhr weiter.
Polizei sucht Zeugen
Die Polizei geht allerdings davon aus, dass er zweckdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen könnte und ersucht um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Gleinstätten.
Der 31-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg wurde schwer, seine beiden Mitfahrer unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige musste nach dem Unfall wiederbelebt werden.
