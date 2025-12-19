Autolenker (49) starb bei Unfall in der Oststeiermark
Das Auto des Mannes geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.
Ein 49-Jähriger ist am Freitag bei einem Pkw-Unfall auf der Tiefenbacher Straße (L414) im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark tödlich verunglückt.
Wie die Polizei mitteilte, geriet der Lenker mit seinem Auto in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen.
Der Unfall hatte sich kurz vor 15 Uhr auf der L414 zwischen Vockenberg und Obertiefenbach ereignet.
Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der 49-Jährige, der nicht angegurtet war, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 55-Jährige wurde mit Verletzungen in das LKH Weiz eingeliefert. Die Unfallfahrzeuge wurden von den Feuerwehren Obertiefenbach und Stubenberg geborgen.
