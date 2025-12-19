Steiermark

Autolenker (49) starb bei Unfall in der Oststeiermark

Die rote Jacke eines Notarztes hängt in einem Behandlungsraum.
Das Auto des Mannes geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.
19.12.25, 20:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 49-Jähriger ist am Freitag bei einem Pkw-Unfall auf der Tiefenbacher Straße (L414) im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark tödlich verunglückt. 

Wie die Polizei mitteilte, geriet der Lenker mit seinem Auto in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen

Brand auf Ausflugsschiff "Mariandl" auf der Donau endete glimpflich

Der Unfall hatte sich kurz vor 15 Uhr auf der L414 zwischen Vockenberg und Obertiefenbach ereignet. 

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der 49-Jährige, der nicht angegurtet war, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 55-Jährige wurde mit Verletzungen in das LKH Weiz eingeliefert. Die Unfallfahrzeuge wurden von den Feuerwehren Obertiefenbach und Stubenberg geborgen.

kurier.at  | 

Kommentare