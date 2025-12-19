Autolenker (49) starb bei Unfall in der Oststeiermark

Ein 49-Jähriger ist am Freitag bei einem Pkw-Unfall auf der Tiefenbacher Straße (L414) im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilte, geriet der Lenker mit seinem Auto in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen.