Niederösterreich

Brand auf Ausflugsschiff "Mariandl" auf der Donau ausgebrochen

Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.
Auf dem Donauausflugsschiff "Mariandl" ist am Freitagnachmittag auf der Höhe von Krems ein Brand ausgebrochen.
19.12.25, 17:54

Verletzt wurde dabei niemand, die rund 25 Passagiere wurden in Sicherheit gebracht, berichtete das Rote Kreuz.

Am Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehren der Umgebung beteiligt.

Großbrand: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnheim

Das Schiff konnte nach dem Alarm rasch beim Anlegesteg vor dem Lokal "Wellenspiel" anlegen. Alle konnten das Boot unverletzt verlassen, hieß es. 

Informationen zur Ursache und weitere Details zum Einsatz lagen Freitagabend noch nicht vor.

Krems
Agenturen  | 

