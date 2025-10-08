Mofalenker in St. Peter am Ottersbach verunglückt

Ein 66-jähriger Mofalenker kam am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Südoststeiermark ums Leben. Der 74-jährige PKW-Lenker soll dem Mofalenker aus bislang ungeklärter Ursache aufgefahren sein. Der Unfall ereignete sich gegen 18:40 Uhr auf der L211 zwischen Trössing und Dietersdorf am Gnasbach.

Alkoholtest und Straßensperre Der 74-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde im vorderen Bereich stark beschädigt. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine geringfügige Alkoholisierung festgestellt. Die genauen Umstände, die zu dem Auffahrunfall führten, werden derzeit noch untersucht. Die L211 musste für die Dauer der Aufräumarbeiten bis etwa 21:00 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.