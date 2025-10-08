Mofalenker in St. Peter am Ottersbach verunglückt
Ein 66-jähriger Mofalenker kam am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Südoststeiermark ums Leben. Der 74-jährige PKW-Lenker soll dem Mofalenker aus bislang ungeklärter Ursache aufgefahren sein. Der Unfall ereignete sich gegen 18:40 Uhr auf der L211 zwischen Trössing und Dietersdorf am Gnasbach.
Alkoholtest und Straßensperre
Der 74-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde im vorderen Bereich stark beschädigt. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine geringfügige Alkoholisierung festgestellt. Die genauen Umstände, die zu dem Auffahrunfall führten, werden derzeit noch untersucht. Die L211 musste für die Dauer der Aufräumarbeiten bis etwa 21:00 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.
Tödliche Verletzungen an der Unfallstelle
Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren beide Fahrzeuglenker in dieselbe Richtung unterwegs, als es im Bereich des Klampfer- bzw. Auenackerwegs zum folgenschweren Zusammenstoß kam. Der 66-jährige Südoststeirer wurde durch die Wucht des Aufpralls von seinem Mofa geschleudert und kam im Straßengraben zu liegen. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.
