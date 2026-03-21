Pferd musste in Graz mit Kran aus Pool gerettet werden
Ein Pferd war im Neufeldweg am Samstagvormittag in einen Pool gestürzt und musste aufwendig gerettet werden.
Die Einsatzkräfte wurden um 09:39 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort begannen sie umgehend mit den Rettungsmaßnahmen. Aufgrund der niedrigen Wassertemperatur wurde zunächst das Becken mithilfe von Unterwasserpumpen teilweise entleert.
Gleichzeitig entfernten die Feuerwehrleute Teile der Poolabdeckung, um einen besseren Zugang zu dem Tier zu schaffen.
Pferd wurde sediert
Währenddessen wurde das Pferd sowohl von den Einsatzkräften als auch vom Besitzer beruhigt. Um eine Unterkühlung zu verhindern, deckten die Helfer das durchnässte Tier mit Decken zu. Für die eigentliche Bergung wurde das Pferd von einer Tierärztin sediert.
Anschließend kam spezielles Gerät zur Großtierrettung zum Einsatz. Mithilfe eines Krans des schweren Rüstfahrzeugs wurde das Tier behutsam angehoben und aus dem Pool gehoben. Nach der erfolgreichen Rettung übergaben die Feuerwehrkräfte das Pferd zur weiteren Versorgung an die Tierärztin.
Erleichterung am Einsatzort: Bereits kurze Zeit später konnte das Tier wieder selbstständig aufstehen. Insgesamt standen bei der aufwendigen Rettungsaktion 13 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.
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