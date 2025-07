Pferd entkam Besitzerin, stieß bei Flucht gegen Pkw und starb

Ein Pferd hat in der Südoststeiermark am Montag seine 37-jährige Besitzerin getreten und ist dann davongelaufen. Auf der Flucht galoppierte das Tier über eine Landesstraße, wurde von einem Pkw erfasst und starb.

Laut Polizei hatte die 37-Jährige ihr Pferd gegen 12.30 Uhr zu Fuß durch ein Waldstück zwischen Klöchberg und Hürth geführt. Dabei dürfte sich das Tier plötzlich erschrocken haben, es keilte aus und traf die Frau mit seinen Hufen im Bereich des Kopfes.

Pferd prallte frontal gegen Pkw

Dann rannte es in Richtung seiner Koppel, querte die L259 und prallte dabei frontal gegen ein Firmenfahrzeug, das ein 21-Jähriger lenkte. Das Pferd wurde in den Straßengraben geschleudert und verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen, sein Beifahrer blieb unverletzt.