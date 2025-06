Pferd scheute: Reiterin stürzte auf Spaziergängerin

Bei einem Reitunfall im Kleinwalsertal in Vorarlberg wurde am Freitag eine 83-jährige Urlauberin verletzt : Eine Reiterin fiel direkt von ihrem scheuenden Pferd auf die Seniorin.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Wanderweg entlang des Schwarzwasserbaches in Riezlern, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Samstag mit. Drei deutsche Urlauber spazierten von der Schwendebrücke in Richtung Mahdtaleggbrücke, als ihnen eine Reiterin entgegenkam.

Aus bisher ungeklärter Ursache begann das Pferd plötzlich zu galoppieren. Die 18-Jährige versuchte mit aller Kraft, das Tier wieder unter Kontrolle zu bringen und rief den Fußgängern "Achtung" zu, wie die Polizei berichtete.