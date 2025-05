Passantin führte steirische Polizei zu mutmaßlichen Einschleichdieben

Eine 35-jährige Passantin hat die Polizei zu vier mutmaßlichen Einschleichdieben geführt. Sie hatte am Mittwoch im Bereich eines Wirtschaftsparks im weststeirischen Deutschlandsberg mehrere verdächtige Männer beobachtet und die Polizei gerufen. Diese ertappten einen 22-jährigen Rumänen auf frischer Tat im Haus eines betagten Ehepaares. Seine drei Komplizen im Fluchtfahrzeug wurden wenig später ebenfalls erwischt und festgenommen, hieß es am Freitag in einer Aussendung.