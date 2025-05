Mordversuch mit Pfeil und Bogen: Schuldspruch bei Grazer Prozess

Für den zweiten Verhandlungstag waren zunächst nur die vier Gutachtenserörterungen am Plan. Doch der Angeklagte bat gleich zu Beginn der Verhandlung um das Wort: "Die ganze Geschichte war von mir erfunden." Er habe damals in der Nacht seine üblichen Drogen genommen, sich dann aber auch noch zum ersten Mal Ketamin gespritzt. "Auf einmal hat es mich ins Bett gezogen, wie bei Treibsand", schilderte er seine Erinnerungen. "Von da an weiß ich aber nichts mehr, nur Fetzen", gab er an. "Es tut mir von Herzen leid. Ich wollte nicht, dass das passiert", beteuerte er. Er habe den Tathergang frei erfunden , "geschossen werde ich aber schon haben", gestand er ein.

Ein 39-jähriger Steirer, der zwei Pfeile mit einem Sportbogen auf seine Freundin abgeschossen hat, ist am Donnerstag am Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes und Widerstands gegen die Staatsgewalt von den Geschworenen schuldig gesprochen worden. Er fasste 20 Jahre Haft aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verhandlung hatte am Dienstag begonnen.

Ohne Operation wäre Opfer gestorben

Anschließend wurden vier Sachverständige gehört. Der Schussgutachter kam zum Schluss, dass die Pfeile auf die liegende Frau abgeschossen wurden und diese "in keiner Weise" gestanden sein kann, so wie der Beschuldigte es noch am Dienstag behauptet hatte. Die Gerichtsmedizinerin schilderte, dass der Pfeil in der Flanke der Frau die Milz, die Leber und das Herz perforierte. Die Spitze drang durch den Herzbeutel in den Herzmuskel ein. Weil der Pfeil noch in ihr steckte, sei das Blut nur langsam in den Herzbeutel gesickert. Wäre sie aber noch länger ohne Operation in der Wohnung gelegen, wäre sie gestorben: "Der Herzbeutel hätte sich dann langsam mit Blut zugemauert. Das Herz kann dann irgendwann nicht mehr schlagen", erklärte sie.

Der Pfeil in der Flanke der 42-Jährigen sei in mehrfacher Hinsicht lebensbedrohlich gewesen. Er steckte der Länge nach 30 bis 35 Zentimeter tief in ihrem Körper. Die Milz musste dem Opfer übrigens entfernt werden. Der zweite Pfeil, der über die Schulter in die linke Wange in den Kopf eindrang, sei indessen rein formal eine "leichte Verletzung" gewesen.