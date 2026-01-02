Steiermark: Ölgemälde aus Pfarrkirche gestohlen
Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert mit Madonna und Jesuskind wurde aus Pfarrkirche in Peggau entwendet.
Ein Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert, auf dem die Heilige Maria mit Jesuskind zu sehen ist, ist Ende November aus einer frei zugänglichen Pfarrkirche in Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) gestohlen worden.
Fahndung läuft
Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, wird nun nach dem gestohlenen Kulturgut gefahndet.
Das Gemälde ist 93 mal 72 Zentimeter groß und hing in einem vergoldeten Rahmen in der Kirche. Der Diebstahl passierte zwischen 26. und 28. November 2025.
Wert nicht bezifferbar
Der Rahmen wurde vom Täter oder der Täterin zurückgelassen. Der finanzielle Wert des Bildes kann nicht angegeben werden. Details zum gestohlenen Bild können auf der Seite des Bundeskriminalamts abgerufen werden.
