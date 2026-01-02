Steiermark: Ölgemälde aus Pfarrkirche gestohlen

Ein Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert, auf dem die Heilige Maria mit Jesuskind zu sehen ist, ist Ende November aus einer frei zugänglichen Pfarrkirche in Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) gestohlen worden.

Fahndung läuft

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, wird nun nach dem gestohlenen Kulturgut gefahndet.