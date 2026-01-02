Steiermark

Steiermark: Ölgemälde aus Pfarrkirche gestohlen

Zwei Frauen zünden in einer Kirche Kerzen an.
Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert mit Madonna und Jesuskind wurde aus Pfarrkirche in Peggau entwendet.
02.01.26, 11:47
Ein Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert, auf dem die Heilige Maria mit Jesuskind zu sehen ist, ist Ende November aus einer frei zugänglichen Pfarrkirche in Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) gestohlen worden.

Fahndung läuft

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, wird nun nach dem gestohlenen Kulturgut gefahndet.

Ein Gemälde zeigt Maria mit Schleier, die das Jesuskind im Arm hält.

Das Ölgemälde stammt aus dem 19. Jahrhundert

Das Gemälde ist 93 mal 72 Zentimeter groß und hing in einem vergoldeten Rahmen in der Kirche. Der Diebstahl passierte zwischen 26. und 28. November 2025.

Wert nicht bezifferbar

Der Rahmen wurde vom Täter oder der Täterin zurückgelassen. Der finanzielle Wert des Bildes kann nicht angegeben werden. Details zum gestohlenen Bild können auf der Seite des Bundeskriminalamts  abgerufen werden.

