Kärntner Pfarrer ertappte Opferstockdieb

In Feldkirchen hat der Pfarrer einer Kirche in der Nacht auf Dienstag einen Einbrecher beim Aufbrechen der Opferstockkasse erwischt. Der Pfarrer versuchte noch, den 21-Jährigen festzuhalten, der riss sich aber los und flüchtete zu Fuß.

Im Zuge einer Fahndung wurde der Verdächtige keine halbe Stunde später von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Mann bestritt die Tat, bei ihm wurde jedoch ein Teil des in der Kirche aufgebrochenen Schlosses gefunden. Während der Schaden gering war, stellte sich im Zuge der Einvernahme heraus, dass der 21-Jährige auch für eine Reihe weiterer Delikte in Frage kam.