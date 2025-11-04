Steirer zeigte "Hitlergruß": Polizei fand verbotene Waffen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit Jahresbeginn ermittelt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Steiermark (LSE) gegen einen 44-Jährigen: Der Mann aus Leoben soll bei einem Rockkonzert vor rund 50 Personen den "Hitlergruß" gezeigt haben. Davon gibt es auch ein Foto, das in sozialen Medien verbreitet wurde, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte.

Mittlerweile fand eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Verdächtigen statt: Am 22. Oktober wurden "neben zahlreichen nationalsozialistischen Devotionalien, Datenträgern, Schusswaffen, verbotenen Waffen und Munition" sichergestellt. Auch etwa vier Kilogramm Cannabis sowie eine bereits blühende Cannabispflanze und Suchtmittelutensilien befanden sich in der Unterkunft.