Nach Angriff auf Grazer Friedhof: Polizei hat noch keine Spuren

Im Fall des Messerangriffs auf eine 73-jährige Frau am Mittwochnachmittag am Grazer Leonhardfriedhof hat die Polizei noch keine entscheidenden Spuren oder Hinweise. Die Ermittler bitten die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe bzw. das Mitteilen von Beobachtungen am und im Umfeld des Friedhofs. Die Frau konnte noch nicht befragt werden, ihr Zustand ist aber stabil, sagte ein Polizist am Freitag auf APA-Anfrage.