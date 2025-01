73-jährige Frau bei Messerangriff auf Grazer Friedhof schwer verletzt

Eine 73-jährige Grazerin ist am Mittwochnachmittag am Grazer Leonhardfriedhof von einem Unbekannten mit einem Stanleymesser angegriffen und schwer verletzt worden. Sie erlitt mehrfache Schnittwunden im Gesicht und am Hals. Das Landeskriminalamt ermittelt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief ergebnislos. Die Frau konnte noch nicht befragt werden.