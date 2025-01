Geburt im Gestüt Piber: Das erste Lipizzanerfohlen des Jahres ist da

Im Gestüt Piber herrscht große Freude über einen kleinen Hengst: Neapolitano Pastime ist das erste Fohlen, das heuer im Lipizzanergestüt in der Weststeiermark zur Welt kam.

Das Hengstfohlen kam am 20. Jänner um 20.01 Uhr und damit um einige Tage früher als erwartet. "Aber wenn alle Geburten so unkompliziert verlaufen, können wir sehr zufrieden sein", merkt Gestütsleiter Erwin Movia an.