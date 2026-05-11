Nach 17 Tagen: Endlich "Brand aus" im Wald nördlich von Graz
Nach 17 Tagen hat es am Montagvormittag beim Waldbrand nördlich von Graz, in Eisbach-Rein, "Brand aus" gegeben. Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung sagte, dass insgesamt rund 2.500 Einsatzkräfte seit 25. April gegen die Flammen auf den rund 70 Hektar Forstgebiet in teils steilem Gelände gekämpft hatten.
Der überwiegende Teil waren Feuerwehrleute, aber auch Bergrettung, Polizei und Behördenvertreter waren im Einsatz - ebenso wie mehrere Hubschrauber.
Der Brand war von einer Passantin entdeckt worden. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatte der Wind die Flammen bereits angefacht. Der Brand breitete sich von zunächst rund 50 auf rund 70 Hektar aus.
Von Hilfe von oben in Form von Regen war lange nichts zu sehen. Erst in den vergangenen Tagen hatten Regenschauer die Löscharbeiten begünstigt, so Buchgraber. Am 17. Tag des Feuers gab es somit gegen 9.30 Uhr "Brand aus".
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