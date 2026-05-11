Nach 17 Tagen: Endlich "Brand aus" im Wald nördlich von Graz

Nach 17 Tagen hat es am Montagvormittag beim Waldbrand nördlich von Graz, in Eisbach-Rein, "Brand aus" gegeben. Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung sagte, dass insgesamt rund 2.500 Einsatzkräfte seit 25. April gegen die Flammen auf den rund 70 Hektar Forstgebiet in teils steilem Gelände gekämpft hatten.

Der überwiegende Teil waren Feuerwehrleute, aber auch Bergrettung, Polizei und Behördenvertreter waren im Einsatz - ebenso wie mehrere Hubschrauber.