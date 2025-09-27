Mutmaßlicher Spendenbetrug nach Amoklauf in Graz: Frau festgenommen

Die Polizei hat am Freitag in der Steiermark eine Frau festgenommen, die Spenden nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz gesammelt, aber nicht weitergegeben haben soll. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage entsprechende Meldungen von "profil" und "Datum". Die Verdächtige soll mehr als 37.000 Euro erbeutet haben.

Nach der Tat vom 10. Juni soll sich die Frau als Angehörige eines Opfers des Grazer Amoklaufs ausgegeben und auf der Plattform "GoFundMe" ein Spendenkonto eingerichtet haben. Um ihre Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, soll sie drei Familien insgesamt 2.126 Euro überwiesen oder persönlich übergeben haben. 20.000 Euro auf dem Konto Zwei Müttern habe sie dabei unter falschem Namen Beträge von 521 beziehungsweise 605 Euro in bar überreicht. Rund 20.000 Euro sollen sich noch auf ihrem Konto befinden. Ob das Geld ausschließlich aus den Spenden für die Amokopfer stammt, war vorerst unklar, berichteten "profil" und "Datum".