Messerattacke an Grazer Wohnungstür - 34-Jähriger festgenommen

Ein 34-Jähriger hat in Graz seinem 30-jährigen Schwager an dessen Wohnungstür mit einem Küchenmesser eine schwere Messerverletzung zugefügt. Der Angreifer flüchtete vom Tatort, wurde dann aber rasch von Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntagabend ereignet, gab die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag bekannt. Hintergrund dürfte ein Beziehungsstreit gewesen sein. Das Opfer wurde ins Spital gebracht.

Beziehungsstreit als Hintergrund

Bei der Vernehmung war der Tatverdächtige laut Polizei teilweise geständig. Wie er später bei seiner Einvernahme angab, sei er zur Wohnung seines Schwagers gegangen, um seine dort vermutete Ehefrau zur Rede zu stellen. Im Vorfeld hatte es Streitigkeiten bezüglich der gemeinsamen Zukunft gegeben.