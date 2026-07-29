Mit 205 km/h über Mariazeller Straße: 65-Jähriger von Polizei ausgebremst

Ein 65-jähriger Motorradlenker ist Dienstagmittag von der Polizei gestoppt worden, nachdem er mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Mariazeller Straße (B20) (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gerast ist.

Die Beamten stellten auf der Landstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h bei erlaubten 100 km/h fest. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, das Motorrad wurde beschlagnahmt, teilte die Polizei mit.