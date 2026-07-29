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Steiermark

Mit 205 km/h über Mariazeller Straße: 65-Jähriger von Polizei ausgebremst

Der Lenker musste seinen Führerschein abgeben, das Motorrad wurde beschlagnahmt.
29.07.2026, 10:13

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Polizeiauto hinter Kelle mit Aufschrift "Halt Polizei"

Ein 65-jähriger Motorradlenker ist Dienstagmittag von der Polizei gestoppt worden, nachdem er mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Mariazeller Straße (B20) (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gerast ist. 

Die Beamten stellten auf der Landstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h bei erlaubten 100 km/h fest. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, das Motorrad wurde beschlagnahmt, teilte die Polizei mit.

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Zwei zivile Polizei-Motorradstreifen wurden gegen 11.30 Uhr auf der Mariazeller Straße von dem Motorradlenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Daraufhin war der Biker von der Streife verfolgt worden. 

Seine Geschwindigkeit kletterte auf 205 km/h. Nach seiner Anhaltung wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt und ist auch sein Gefährt vorerst los. Das Motorrad wurde laut Polizei vorläufig beschlagnahmt.

Landstraße
Agenturen  | 

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