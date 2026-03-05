5. Umbenennung in Graz: Lueger ist aus dem Stadtbild verschwunden

Seit Donnerstag ist der Name Lueger aus dem Grazer Stadtbild verschwunden: Wie im Jänner vom Gemeinderat beschlossen, wurde die bisherige Dr. Karl-Lueger-Straße im Bezirk Gösting zur Maria-Matzner-Straße umbenannt. Am Donnerstag wurden die Straßentafeln getauscht.

Das ist bereits die fünfte Umbenennung in Graz, den Anstoß in diesem Fall gab Gemeinderat Tristan Ammerer (Grüne), er brachte im Vorjahr den entsprechenden Antrag ein. "Karl Lueger hatte zum einen überhaupt nichts mit Graz zu tun und war vor allem auch ein rabiater Antisemit", begründet Ammerer. 20 problematische Namen Eine Historikerkommission hat noch unter einer schwarz-blauen Koalition 2018 festgestellt, dass 82 von 707 nach Menschen benannten Verkehrsflächen als "bedenklich" anzusehen sind, 20 davon sogar als "problematisch": Sie tragen die Namen von Antisemiten, Nationalsozialisten und Hetzern.