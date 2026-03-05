5. Umbenennung in Graz: Lueger ist aus dem Stadtbild verschwunden
Seit Donnerstag ist der Name Lueger aus dem Grazer Stadtbild verschwunden: Wie im Jänner vom Gemeinderat beschlossen, wurde die bisherige Dr. Karl-Lueger-Straße im Bezirk Gösting zur Maria-Matzner-Straße umbenannt.
Am Donnerstag wurden die Straßentafeln getauscht.
Das ist bereits die fünfte Umbenennung in Graz, den Anstoß in diesem Fall gab Gemeinderat Tristan Ammerer (Grüne), er brachte im Vorjahr den entsprechenden Antrag ein. "Karl Lueger hatte zum einen überhaupt nichts mit Graz zu tun und war vor allem auch ein rabiater Antisemit", begründet Ammerer.
20 problematische Namen
Eine Historikerkommission hat noch unter einer schwarz-blauen Koalition 2018 festgestellt, dass 82 von 707 nach Menschen benannten Verkehrsflächen als "bedenklich" anzusehen sind, 20 davon sogar als "problematisch": Sie tragen die Namen von Antisemiten, Nationalsozialisten und Hetzern.
Unter der Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ wurde ab 2023 begonnen, neue Namensgeber zu finden. Wobei dabei bewusst auch Frauen sichtbarer gemacht werden sollen, erläutert Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).
Welche Namen verschwanden
Seit Jänner 2023 wurden die ersten Namen sukzessive getauscht.
- Max-Mell-Allee in Aigner-Rollet-Allee (Oktavia Aigner-Rollett, promovierte 1905 als zweite Frau an der medizischne Fakultät; erste Medizinerin, die in Graz eine Arztpraxis eröffnete).
- Dr.-Muck-Anlage in Ella-Fesch-Platz (Ella Fesch, Sopranistin, musste 1938 vor den Nationalsozialisten flüchten).
- Kernstockgasse in Maria-Stromberger-Gasse (Maria Stromberger, half als Krankenschwester im Konzentrationslager Inhaftierten, bekannt als "Engel von Auschwitz).
- Hans-Kloepfer-Straße in Julia-Pongracic-Straße (Julia Pongracic, Widerstandskämpferin, von der SS am 3. April 1945 ermordet).
- Dr.-Karl-Lueger-Straße in Maria-Matzner-Straße (Maria Matzner, Widerstandskämpferin; 1950 SPÖ-Landesrätin in der Steiermark und die erste Frau in einer österreichischen Landesregierung).
