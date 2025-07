LKW-Unfall auf der A9: 62-Jähriger schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am 4. Juli 2025 kurz vor 19:30 Uhr in einer Pannenbucht in Fahrtrichtung Voralpenkreuz.

Dramatischer Aufprall in der Pannenbucht

Ein 62-jähriger Bosnier aus Slowenien hatte seinen Pkw aufgrund eines technischen Defekts in der Pannenbucht abgestellt. Während er selbst noch am Fahrersitz saß, befand sich seine 52-jährige Beifahrerin bereits außerhalb des Fahrzeugs hinter der Leitschiene. Als sich ein 53-jähriger Lkw-Lenker in der Folge der Pannenbucht am rechten Fahrstreifen näherte, soll er gegen das linke hintere Eck des Pkw geprallt sein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Pannenfahrzeug etwa 80 Meter entlang der Leitschiene geschoben, bevor der Lkw weitere 70 Meter später zum Stillstand kam.