Gefahrgut-Lkw gestoppt: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogen

Der 47-jährige slowenische Lenker soll laut Polizeiangaben ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs gewesen sein und zudem unter Drogeneinfluss gestanden haben. Der Lkw war mit rund einer Tonne umweltgefährdender Säuren und Laugen beladen, als er kurz vor 10 Uhr in der Kärntner Straße kontrolliert wurde.

Grazer Polizisten haben am Freitag einen Gefahrguttransporter aus dem Verkehr gezogen, dessen Fahrer offenbar gleich mehrfach gegen Vorschriften verstieß.

Führerschein angeblich "vergessen"

Bei der Kontrolle durch speziell ausgebildete Beamte der Verkehrsinspektion II gab der Fahrer zunächst an, seinen Führerschein in Slowenien vergessen zu haben. Wie die Beamten jedoch nach einer Anfrage über ein Polizeikooperationszentrum feststellten, soll dem 47-jährigen Slowenen in seinem Heimatland die Lenkberechtigung aufgrund mehrerer Suchtmitteldelikte entzogen worden sein.

Den Führerschein-Entzug soll er laut Polizeibericht in der Vergangenheit bereits mehrmals ignoriert haben.