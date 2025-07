Raser mit 162 km/h: Alkoholisierter feierte Führerscheinrückgabe

Ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg soll in der Nacht zum Donnerstag mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit wie erlaubt auf der Packerstraße B70 unterwegs gewesen sein. Laut Polizei wurde der Mann zudem unter erheblichem Alkoholeinfluss am Steuer erwischt. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin sein Fahrzeug und nahmen ihm den Führerschein ab.

Doppelt so schnell wie erlaubt

Einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung fiel der Pkw gegen 00:20 Uhr auf der Packerstraße B70 in Fahrtrichtung Graz auf. Bei der anschließenden Nachfahrt in den sogenannten "Kremser Reihen" sollen die Beamten eine Geschwindigkeit von 162 km/h gemessen haben – in einem Bereich, in dem maximal 80 km/h erlaubt sind. Der Fahrer konnte schließlich im Ortsgebiet von Gaisfeld angehalten werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief nach Angaben der Polizei positiv und zeigte eine erhebliche Alkoholisierung an.

Kuriose Rechtfertigung

Bemerkenswert war die Rechtfertigung des 43-Jährigen: Er gab gegenüber den Beamten an, seinen Führerschein erst vor zwei Wochen von der Bezirkshauptmannschaft zurückerhalten zu haben, nachdem er ihn zuvor wegen Alkohol am Steuer abgeben hatte müssen. Diesen Umstand habe er nach eigenen Angaben "ausgiebig auch mit reichlich Alkohol gefeiert". Der Mann wird nun bei der Verwaltungsstrafbehörde angezeigt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.