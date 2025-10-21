Von hinten gepackt: 80-Jähriger wurde in Liezen beraubt

Ein 80-jähriger Mann wurde am Montag im Zentrum von Liezen Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich am 20. Oktober gegen 12:05 Uhr in der Döllacher Straße.

Nach Angaben der Polizei soll ein bislang unbekannter Mann den Senior von hinten am Hosenbund bzw. Gürtel gepackt, festgehalten und mehrfach geschüttelt haben. Dabei soll der mutmaßliche Täter auf Deutsch, jedoch mit ausländischem Akzent, gesagt haben: "Geh gerade, das ist ungesund!"

Erst nachdem der Unbekannte von ihm abgelassen hatte, bemerkte der 80-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse, die sich zuvor in seiner hinteren Gesäßtasche befunden hatte. In der Geldbörse befanden sich diverse Identitätskarten sowie ein geringer Bargeldbetrag.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei fahndet nun nach einem Mann, der als etwa 30 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimeter groß beschrieben wird. Der Verdächtige soll ein südländisches Aussehen haben und zum Tatzeitpunkt eine schwarze lange Hose sowie eine schwarze Jacke getragen haben.