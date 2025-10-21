Neun Verletzte nach Verkehrsunfall in der Oststeiermark

Neun Personen - darunter zwei Kinder - sind Dienstagfrüh bei einem Zusammenstoß von zwei Pkw im Bezirk Weiz verletzt worden.

Ein 57-jähriger Deutscher verlor auf der Etzersdorferstraße (L361) auf der Höhe von Puch bei Weiz die Kontrolle über sein Fahrzeug mit Anhänger und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit dem Pkw einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Weiz zusammen. In ihrem Wagen befanden sich laut Polizei u. a. auch ein einjähriges und ein fünfjähriges Kind.

Alkotest verlief negativ

Der Pkw der 60-Jährigen wurde auf den Gehsteig geschleudert. Dabei wurde die Lenkerin des Wagens schwer, die Kinder sowie zwei weitere mitfahrende erwachsene Personen leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurden der 57-jährige Deutsche und die drei mitfahrenden Frauen (65, 68 und 70 Jahre). Sie alle wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser in Graz und Weiz gebracht.

Ein Alkotest beim 57-jährigen Fahrer verlief negativ, während bei der schwer verletzten 60-Jährigen kein Test durchgeführt werden konnte. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird von den Behörden untersucht.