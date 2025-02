Als Mädchen ausgegeben: Ex-Lehrer fast überall schuldig gesprochen

Der Mann hatte an den bisherigen Verhandlungstagen einige der Vorwürfe gestanden. Er stritt aber ab, dass er Jugendliche auch angefasst hat. Außerdem sollen die Opfer alle über 14 Jahre alt gewesen sein. Die Schöffen allerdings schenkten den Burschen mit ihren teils detaillierten Angaben in den kontradiktorischen Einvernahmen mehr Glaubwürdigkeit. Der Pädagoge wurde daher am Freitag in fast allen Anklagepunkten - unter anderem auch wegen des sexuellen Missbrauchs - schuldig gesprochen.

Der Mann hatte sich laut Staatsanwalt Hansjörg Bacher das Vertrauen seiner Schüler auf "perfide und widerliche Weise" erschlichen, indem er sich über Jahre hinweg auf Social Media als Mädchen ausgegeben und so das Material der Burschen zugeschickt bekommen hat. Neben dem Vorwurf, dass der Lehrer sich die Aufnahmen mit sexuellen Inhalten von Minderjährigen erschlichen hat, wurde der Angeklagte auch wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses, teils versuchter Nötigung, Erpressung, Täuschung, Verleumdung, Unterdrückung eines Beweismittels und falscher Beweisaussage verurteilt.