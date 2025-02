Von Identitärer Bewegung in die Schule? Kontroverse um Grazer Lehrer

Ein Lehrer eines Grazer Gymnasiums steht im Fokus einer genaueren Überprüfung der Bildungsdirektion Steiermark. Der Mann soll sich Ende Jänner bei der "Aktion 451" beteiligt haben. Dabei handelt es sich um einen Lesekreis zum Buch "Making Sense of Race", das laut einem Bericht der Kleinen Zeitung offenbar rechtsextremes Gedankengut enthält und die Rückkehr zur Rassentheorie in den Raum stellt. Das sorgt für Irritation bei Schülerinnen und Schülern sowie Eltern.

Die Bildungsdirektion Steiermark bestätigte Mittwochnachmittag die medial kolportierten Berichte: "Im Rahmen seiner Unterrichtstätigkeit an der Schule konnten keinerlei dienstliche Verfehlungen festgestellt werden. Lehrpersonen befinden sich insbesondere am Beginn ihrer Laufbahn in einer noch engeren Begleitung und Dienstaufsicht, durch Fachkolleginnen und -kollegen sowie die Schulleitung."