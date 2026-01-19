Nach einem verheerenden Lawinenabgang am Schönfeldspitz in Pusterwald konnten am Sonntag, dem 18. Jänner 2026, die Leichen von drei tschechischen Staatsbürgern geborgen werden.

Die Bergeaktion, die bereits am Vortag begonnen hatte, wurde am frühen Morgen fortgesetzt, nachdem die Opfer bei einem Lawinenunglück verschüttet worden waren.