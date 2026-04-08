Kollision mit Auto in Graz: Radfahrer in Lebensgefahr

Ein 77-jähriger Radfahrer ist Dienstagnachmittag in Graz bei der Kollision mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt worden. Er soll in einen Kreuzungsbereich eingefahren sein, obwohl andere Verkehrsteilnehmer Grünlicht gehabt haben dürften.

Der 29-jährige Autofahrer habe auch noch versucht zu bremsen und durch die Hupe zu warnen, doch er erfasste den Radfahrer. Dieser wurde auf die Straße geschleudert, hieß es seitens der Polizei.