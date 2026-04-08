Kollision mit Auto in Graz: Radfahrer in Lebensgefahr
Ein 77-jähriger Radfahrer ist Dienstagnachmittag in Graz bei der Kollision mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt worden. Er soll in einen Kreuzungsbereich eingefahren sein, obwohl andere Verkehrsteilnehmer Grünlicht gehabt haben dürften.
Der 29-jährige Autofahrer habe auch noch versucht zu bremsen und durch die Hupe zu warnen, doch er erfasste den Radfahrer. Dieser wurde auf die Straße geschleudert, hieß es seitens der Polizei.
Der Unfall war auf der Kreuzung zwischen der Grazbachgasse und der Friedrichsallee passiert. Der Pkw-Lenker wollte links abbiegen und gab an, dass er auch Grünlicht hatte. Plötzlich sei von rechts der Radfahrer in die Kreuzung gefahren. Der 77-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Graz gebracht.
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