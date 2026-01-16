Kind im OP-Saal: Verfahren gegen Spitalsholding eingestellt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Fall eines Kindes in einem Operationssaal in Graz ist das Ermittlungsverfahren gegen die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) eingestellt worden. Keine Pflichtverletzung Die Staatsanwaltschaft Graz hatte geprüft, ob über die Verbandsverantwortlichkeit eine Mitschuld bestehen könnte. Wie die Kronen Zeitung am Freitag berichtete, sei aber von den Ermittlern keine für eine Anklage ausreichende Pflichtverletzung nachweisbar gewesen. Das bestätigte Sprecher Christian Kroschl.

Die im OP-Saal zuständige Neurochirurgin und ihr Kollege waren übrigens im Dezember am Bezirksgericht Graz-Ost vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen worden. Kein klares Bild beim Prozess Die Frau, deren Tochter bei der Operation ein Bohrloch am Schädel eines Patienten gesetzt haben soll, sowie ihr Kollege stritten ab, dass sie das zwölfjährige Kind bohren haben lassen. Die Mutter will zu dem Zeitpunkt im Hintergrund beschäftigt gewesen sein und habe es gar nicht gesehen. Eine OP-Beteiligte will vier Hände am Bohrer gesehen haben, in diesem Fall hätte das Mädchen nicht allein das Instrument geführt.