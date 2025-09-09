Nach Insolvenz: Neue Lösung für Skigebiet in der Steiermark

Im Mai musste die Mariazeller Bürgeralpe Insolvenz anmelden - dennoch läuft der Betrieb weiter.

"Trotz des verregneten Julis konnten wir bislang 72.000 Besucher verzeichnen. Sollte der Herbst mitspielen, werden wir unser Saisonziel von 90.000 Gästen erreichen", erklärt Geschäftsführer Johann Kleinhofer gegenüber der Krone.

Auch Tourismusobmann Nino Contini zeigt sich laut dem Medienbericht zufrieden: "Im ersten Halbjahr haben die Nächtigungszahlen um acht Prozent zugelegt und liegen nun bei rund 70.000."

Baldige Entscheidung über Eigentümer Gemeinsam mit Bürgermeister Helmut Schweiger unterstreichen beide die zentrale Bedeutung des Seilbahnbetriebs für die gesamte Region. Die Hoffnung richtet sich nun auf eine baldige Entscheidung über die künftige Eigentümerschaft. Laut Masseverwalter Helmut Fetz soll diese voraussichtlich Mitte September im Rahmen einer Gläubigerausschusssitzung getroffen werden.