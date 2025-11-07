20 Festnahmen nach Hooligan-Überfall in der Steiermark

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Hooligans aus Polen sollen Donnerstagabend auf der A9 bei Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) einen kroatischen Pkw-Lenker zum Anhalten gezwungen und überfallen haben. 20 Festnahmen Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurden dabei zwei Personen verletzt, zudem wurde Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro geraubt: 20 Verdächtige wurden festgenommen.

Die Verdächtigen - mutmaßlich Anhänger des polnischen Fußballvereins Legia Warschau - waren auf der Rückreise vom Conference-League-Match in Slowenien. Attackiert mit Baseballschlägern Die Polen waren mit mehreren Kfz unterwegs und zwangen einen zufällig in die gleiche Richtung fahrenden Kroaten, anhzuhalten: Danach sollen sie unter anderem mit Baseballschlägern auf dessen Auto eingeschlagen haben. Der Lenker und sein Beifahrer wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.