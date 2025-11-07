20 Festnahmen nach Hooligan-Überfall in der Steiermark
Zusammenfassung
- Polnische Hooligans überfallen auf der A9 bei Premstätten einen kroatischen Pkw und rauben mehrere Tausend Euro.
- 20 Verdächtige, Anhänger von Legia Warschau, werden nach der Tat festgenommen; zwei Personen werden verletzt.
- Die Polizei stoppt die Täter auf der A2, die Ermittlungen dauern an.
Hooligans aus Polen sollen Donnerstagabend auf der A9 bei Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) einen kroatischen Pkw-Lenker zum Anhalten gezwungen und überfallen haben.
20 Festnahmen
Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurden dabei zwei Personen verletzt, zudem wurde Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro geraubt: 20 Verdächtige wurden festgenommen.
Die Verdächtigen - mutmaßlich Anhänger des polnischen Fußballvereins Legia Warschau - waren auf der Rückreise vom Conference-League-Match in Slowenien.
Attackiert mit Baseballschlägern
Die Polen waren mit mehreren Kfz unterwegs und zwangen einen zufällig in die gleiche Richtung fahrenden Kroaten, anhzuhalten: Danach sollen sie unter anderem mit Baseballschlägern auf dessen Auto eingeschlagen haben.
Der Lenker und sein Beifahrer wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Opfer hatten eine größere Menge Bargeld im Wagen, die Angreifer flüchteten damit. Die Polizei stoppte die Verdächtigen auf der A2 bei Arniwesen in der Oststeiermark.
Sie wurden festgenommen und nach Graz in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.
