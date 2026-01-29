Holztransporter aus NÖ stürzte in der Obersteiermark in Bach ab

Vermutlich wegen Straßenglätte verunglückte Donnerstagfrüh ein Lkw-Chauffeur aus Niederösterreich mit seinem Holztransporter in der Obersteiermark im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schwer. Der 33-Jährige stürzte mit dem unbeladenen Schwerfahrzeug in einen Bach ab, wo der Lkw seitlich liegen blieb.

Gegen 4.15 Uhr war der Lenker aus dem Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich mit einem Holztransporter auf der L 113 in Dobrein (Gemeinde Neuberg an der Mürz) in Fahrtrichtung Mürzzuschlag unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 3,4 dürfte er vermutlich wegen Glatteis die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr über eine abschüssige Wiese und stürzte dann seitlich in den Bach, wo er zu liegen kam.

Per Handy verständigte der Lenker seinen Chef in NÖ, der die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung wurde der 33-Jährige mit leichten Verletzungen ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.

Öleinsatz

Die Feuerwehr Mürzsteg war mit zehn Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Feuerwehr Kindberg-Stadt rückte mit ihrem Spezialgerätschaften zu Bekämpfung von Öl-Verunreinigungen an. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.