Hass-Kriminalität: U-Haft für zwölf Verdächtige verlängert

Die Untersuchungshaft über zwölf von insgesamt rund 20 Verdächtigen, die im Zuge der Ermittlungen wegen Hass-Kriminalität teils festgenommen worden waren, wurde in Graz verlängert.

Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Die Polizei hatte in den Morgenstunden des 21. März in sieben Bundesländern (ausgenommen Kärnten und Vorarlberg) Hausdurchsuchungen und Festnahmen durchgeführt. Eine verdächtige Person wurde mit Auflagen aus der U-Haft entlassen.