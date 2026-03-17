Messerangriff in Hartberg: Zwei Polizistinnen verletzt

Zwei Polizistinnen sind Montagnachmittag bei einem Einsatz nach einem vermeintlichen Brand in einem Wohnhaus im oststeirischen Grafendorf bei Hartberg teils schwer verletzt worden: Eine Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, ist mit einem Küchenmesser auf die Beamtinnen losgegangen.

Eine der beiden Polizistinnen wurde dabei am Oberarm schwer und die andere an der Hand leicht verletzt, hieß es am Dienstag.

Matratze angezündet

Die Beamtinnen waren gegen 16.00 Uhr zu dem Wohnhaus gerufen worden, weil Rauch aus dem Schlafzimmer des im Haus lebenden Ehepaares wahrgenommen wurde. Die Polizistinnen trafen auf die offensichtlich verletzte 54-jährige Bewohnerin. Sie wollten die Frau befragen, doch da ging diese plötzlich mit dem Messer auf die beiden los.