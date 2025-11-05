Unfallserie in Hartberg: Täter stiehlt mehrere Fahrzeuge und flieht

Eine wüste Nacht hat ein Mann in Hartberg verursacht: Er hatte zuerst ein unversperrtes Auto aus einem Carport gestohlen und damit im Stadtgebiet mehrere Unfälle verursacht. Den beschädigten Wagen ließ er an einer Kreuzung zurück.

Dort schnappte er sich ein E-Bike und fuhr damit mehrere Häuser ab, um nach Schlüsseln zu suchen. Schließlich stahl er einen weiteren Wagen, fuhr zurück ins Stadtgebiet und baute wieder einen Unfall. Eine Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg.

Auf der Suche nach Schlüssel

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte, hatte der Täter zwischen 20.30 und 23.30 Uhr den ersten von zwei Pkw gestohlen und damit bereits Schäden im Stadtgebiet verursacht. An einer Kreuzung in Schildbach, einem Vorort von Hartberg, ließ er den Wagen an der Wechsel Bundesstraße (B54) zurück. Gegen 1.30 Uhr drang er dann in eine Garage in Schildbach ein und nahm sich dort ein E-Bike. Dieses wurde später etwa 500 Meter entfernt gefunden. Er dürfte es zum Suchen von Hausschlüsseln genutzt haben. Gefunden hatte er offenbar aber keine.