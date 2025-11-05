Unfallserie in Hartberg: Täter stiehlt mehrere Fahrzeuge und flieht
Eine wüste Nacht hat ein Mann in Hartberg verursacht: Er hatte zuerst ein unversperrtes Auto aus einem Carport gestohlen und damit im Stadtgebiet mehrere Unfälle verursacht. Den beschädigten Wagen ließ er an einer Kreuzung zurück.
Dort schnappte er sich ein E-Bike und fuhr damit mehrere Häuser ab, um nach Schlüsseln zu suchen. Schließlich stahl er einen weiteren Wagen, fuhr zurück ins Stadtgebiet und baute wieder einen Unfall. Eine Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg.
Auf der Suche nach Schlüssel
Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte, hatte der Täter zwischen 20.30 und 23.30 Uhr den ersten von zwei Pkw gestohlen und damit bereits Schäden im Stadtgebiet verursacht. An einer Kreuzung in Schildbach, einem Vorort von Hartberg, ließ er den Wagen an der Wechsel Bundesstraße (B54) zurück. Gegen 1.30 Uhr drang er dann in eine Garage in Schildbach ein und nahm sich dort ein E-Bike. Dieses wurde später etwa 500 Meter entfernt gefunden. Er dürfte es zum Suchen von Hausschlüsseln genutzt haben. Gefunden hatte er offenbar aber keine.
Hinweise erbeten
Dafür fand er in Löffelbach, rund zwei Kilometer entfernt, einen unversperrten Wagen samt Schlüssel. Er nahm ihn in Betrieb und fuhr damit zurück nach Hartberg. Im Bereich des sogenannten Alten Stadtparks baute er wieder einen Unfall, bei dem der gestohlene Wagen schwer beschädigt wurde. Er ließ auch dieses Auto zurück. Danach verliert sich die Spur des Mannes.
Nach ihm wird nun gesucht. Er dürfte 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug einen Dreitagesbart, eine dunkelblaue Winterjacke, Jeans und auffallende, schwarz-weiß karierte Sportschuhe. Als er mit dem E-Bike unterwegs war, trug er auch einen gestohlenen Helm.
Die Polizei bittet um Hinweise, die an die Polizeiinspektion Hartberg unter der Telefonnummer 059133/6230 gerichtet werden können.
