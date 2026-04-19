Großbrand im Bereich der Kärntner Straße in Graz

In Graz ist es am Sonntagabend im Bereich der Kärntner Straße zu einem Großbrand gekommen. Der Brand sei im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohnhauses ausgebrochen, die Brandursache sei noch unklar, teilte die Polizei am Abend auf Anfrage der APA mit. Einige Wohnungen seien evakuiert worden. Mehrere Personen würden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt.

Genauere Angaben zur Zahl der Verletzten konnte die Polizei vorerst nicht machen. Die Berufsfeuerwehr Graz und die Polizei sowie andere Einsatzkräfte sind im Einsatz.