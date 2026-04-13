Nach Brand im Bezirk Hollabrunn: Mann (81) verstorben
Ein Brand am Freitagabend in Nappersdorf-Kammersdorf (Bezirk Hollabrunn) hat für einen 81-Jährigen tödlich geendet. Das Krankenbett des Mannes hatte Feuer gefangen.
Die Frau des Pensionisten konnte die Flammen rasch mit einem Kübel Wasser löschen. Der 81-Jährige wurde ins AKH Wien geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Bettlägerige dürfte laut Ermittlungen das Feuer durch Zigarettenglut verursacht haben.
Glimmbrand im Bettzeug
Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 2". Die Ursachenermittlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt durchgeführt. Den Erhebungen zufolge dürfte unachtsam abgestreifte Zigarettenglut einen Glimmbrand im Bettzeug ausgelöst haben.
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