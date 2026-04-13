Niederösterreich

Nach Brand im Bezirk Hollabrunn: Mann (81) verstorben

Das Krankenbett des Mannes hatte am Freitag Feuer gefangen. Der 81-Jährige erlag seinen Verletzungen.
13.04.2026, 14:18

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Eine Aufnahme von einem roten Schild mit dem Schriftzug "Klinik".

Ein Brand am Freitagabend in Nappersdorf-Kammersdorf (Bezirk Hollabrunn) hat für einen 81-Jährigen tödlich geendet. Das Krankenbett des Mannes hatte Feuer gefangen.

Die Frau des Pensionisten konnte die Flammen rasch mit einem Kübel Wasser löschen. Der 81-Jährige wurde ins AKH Wien geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Bettlägerige dürfte laut Ermittlungen das Feuer durch Zigarettenglut verursacht haben.

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Glimmbrand im Bettzeug

Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 2". Die Ursachenermittlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt durchgeführt. Den Erhebungen zufolge dürfte unachtsam abgestreifte Zigarettenglut einen Glimmbrand im Bettzeug ausgelöst haben.

Hollabrunn
Agenturen  | 

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