Nach Brand im Bezirk Hollabrunn: Mann (81) verstorben

Ein Brand am Freitagabend in Nappersdorf-Kammersdorf (Bezirk Hollabrunn) hat für einen 81-Jährigen tödlich geendet. Das Krankenbett des Mannes hatte Feuer gefangen.

Die Frau des Pensionisten konnte die Flammen rasch mit einem Kübel Wasser löschen. Der 81-Jährige wurde ins AKH Wien geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Bettlägerige dürfte laut Ermittlungen das Feuer durch Zigarettenglut verursacht haben.